Ścieżki rowerowe do 9 km od Katowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Katowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Katowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Katowicach ma być 17°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Katowicach ma być 20°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 3

Dystans: 72,21 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 931 m

Suma zjazdów: 1 901 m

Pana79 poleca trasę rowerzystom z Katowic

Miała być pętla ale po spałzowaniu i ponownym starcie traseo ,trasa z Mikołowa do Katowic Nikiszowiec znikła( Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Giszowiec-Nikiszowiec).A to przebieg trasy którą zapisało Nikiszowiec-Janów-Mysłowice-Słupna-Brzęczkowice-Brzeźinka-Dziećkowice-Jazd Dziećkowice-Wygiełzów-Jamnice-Błędów-Bieruń-Promnice-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek , na liczniku pykło razem 97 km.Trasa trudna ,żar lał się z nieba polecam dla wymagających zapalonych rowerzystów.Czas przejazdu z postojami nie zawsze pamiętałem o pauzie.

