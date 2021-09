Schronisko dla zwierząt w Katowicach wstrzymuje przyjmowanie zwierząt. Skąd taka decyzja?

- Zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach nr 184/2021 z dnia 23-08-2021 wstrzymuje przyjmowanie kotów do schroniska do odwołania. – poinformowało schronisko w Katowicach.

Koty nie mają miejsca i walczą ze sobą

Placówka tłumaczy, że liczba zwierząt jest tak duża, że walczą one ze sobą. W schronisku brakuje miejsca, by zorganizować osobne pomieszczenie, pełniące funkcje izolatorium. Koty, które wychodzą na wybieg walczą ze sobą, a podczas pory karmienia nie dopuszczają się wzajemnie do misek.

Schronisko, w związku z tak dużą liczebnością zwierząt, zostało zmuszane do umieszczania nawet pięciu kotów do jednej klatki. Boksy mieszczą się w miejscach, nieprzystosowanych do zwierząt.

Schronisko neguje decyzje Urzędu Miasta

Placówka, w związku z rosnącą liczbą zwierząt postanowiła zgłosić projekt rozbudowy do Budżetu Obywatelskiego. W zadaniu schronisko uwzględniło modernizację pawilonu dla psów oraz budowę nowego obiektu dla zwierząt. Swój projekt placówka uzasadniła rosnąca liczbą zwierząt – ponad 150 kotów podczas wakacji. Innym argumentem popierającym realizację tego projektu, że fakt dzięki rozbudowie zwierzęta łatwiej znosiłyby pobyt w schronisku, a społeczeństwo chętniej odwiedzałoby pupili.