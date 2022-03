Schron w Katowicach do kupienia! Niegdyś miał pomieścić nawet 500 osób! Zobacz ZDJĘCIA - jak wygląda od środka?

Mało kto wie o schronie, teraz wystawiono go na sprzedaż

Mieszkańcy, którzy podczas spacerów natrafiali na schron , mogli bardzo się zdziwić jeśli z ciekawości weszli do środka. Mało kto wie o schronie. Powodem jego powstania była trwająca w latach 1947 - 1991 rywalizacja ideologiczna, polityczna i militarna pomiędzy ZSRR i państwami satelickimi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO. Ten stan napięcia i rywalizacji umownie nazwano "zimną wojną". Nie oznaczało to tylko wyścigu zbrojeń, a również m.in. budowę schronów. Takie miejsca powstawały na całym Śląsku, w tym w Giszowcu. Podobnych w całym mieście powstało około 300. Miał on służyć jako centrum dowodzenia wojewody śląskiego.