Sarna na cmentarzu w Katowicach... biega między grobami i zżera kwiatki

- Od ponad dwóch tygodni na cmentarzu komunalnym w Katowicach na ul. Goetla przebywa żywa sarna. Prawdopodobnie dostała się przez otwartą bramkę i teraz nie może się wydostać. Przebywa w północnej, nowej i niezagospodarowanej części cmentarza. Myślę że konieczne byłoby czasowe zdemontowanie ogrodzenia, aby umożliwić jej powrót do lasu. W tym czasie dwukrotnie zgłaszałam telefonicznie tą sprawę Nadleśnictwu Katowice oraz dwa razy Cmentarzom Komunalnym na ul. Murckowskiej. Niestety pomimo przyjęcia zgłoszenia, nic się nie zmieniło, sarna nadal przebywa na cmentarzu – informuje nas Czytelniczka, prosząc o zajęcie się sprawą.

Mirosław Herman, dyrektor Katowickich Cmentarzy Komunalnych, rozkłada ręce.

- Myśmy już 8 razy wyprowadzali tę sarnę na zewnątrz. Udało nam się ją wyprowadzić ale ona ciągle wraca. To jest spowodowane tym, że mieszkańcy nie zamykają często furtki, co może jest związane z koronawirusem i nie chcą dotykać klamki. Sprawdziliśmy do koła ogrodzenie – nigdzie nie ma żadnej dziury w płocie. Ona tylko przez furtkę może wejść – mówi Mirosław Herman.