Santander Letnie Brzmienie Katowice. Pierwszy dzień przyciągnęło fanów muzyki. Na scenie Rojek, Kacperczyk, Łąki Łan. ZOBACZ ZDJĘCIA

Santander Letnie Brzmienie Katowice

Pierwszy dzień przyciągnął masę fanów pod samą scenę. Dzisiejszy line up to: Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski, Łąka Łan, Kacperczyk, Rojek i inni. Poza koncertami można było skorzystać z szerokiej oferty strefy gastronomicznej. Zobaczcie co działo się w pierwszym dniu festiwalu.