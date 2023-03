Sadzonki drzew i kwiatów w zamian za elektrośmieci. Lasy Państwowe, IKEA Katowice i Remondis wymieniały surowce wtórne na drzewka

Zebrane tego dnia surowce wtórne trafiały do pojemników podstawionych przez firmę REMONDIS, która na co dzień świadczy usługi z zakresu zbierania oraz przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów. Zebrane w ramach akcji „Drzewko za surowce wtórne” elektrośmieci i makulatura trafią do ponownego przetworzenia, a baterie zostaną w odpowiedni sposób zutylizowane.

W ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Lasy Państwowe udział zdecydował się wziąć sklep IKEA w Katowicach, który oferuje już ponad 60% produktów IKEA wytwarzanych z surowców odnawialnych, a ponad 10% z nich zawiera materiały pochodzące z recyklingu. IKEA dąży do tego, by do 2030 roku stać się biznesem cyrkularnym i pozytywnym dla klimatu. Oznacza to, że będzie korzystać wyłącznie z energii odnawialnej, a swój asortyment będzie produkować tylko z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Katowicki sklep szwedzkiej marki oferującej meble i artykuły wyposażenia wnętrz zdecydował się również dołożyć do sadzonek drzew sadzonki kwiatów.