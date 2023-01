Rynek mieszkaniowy, wykorzystanie drewna w budownictwie, nowoczesne trendy w architekturze wnętrz. To była dyskusja!

Mieszkań ciągle brakuje

Deweloper Daniel Górka zwracał uwagę, że ostanie miesiące były trudne dla branży budowlanej. - Mamy o połowę mniej rozpoczętych realizacji niż rok temu, do tego na rynku jest ogromny deficyt mieszkań w Polsce, szacujemy, że będzie to od 1,5 do 2 mln mieszkań - wyliczał Daniel Górka. - Na brak klientów nakładają się problemy z dostępnością kredytów. Przystąpiliśmy jednak do nowych inwestycji, bo sądzimy, że rynek pójdzie do przodu. Nasza firma specjalizuje się w technologii prefabrykacji. Warto też podkreślić, że klienci są coraz bardziej świadomi, jeśli chodzi np. o wykorzystanie ekologicznych materiałów - dodał.