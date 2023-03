Rozwija się turystyka biznesowa w Katowicach. Ponad 6000 wydarzeń, 151 milionów zł zostawione w mieście. Znamy wyniki raportu

- To jest niesamowity sukces, że mimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej nie wstrzymano realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji w branży hotelarskiej. Teraz sieci hotelowe wracają do realizacji swoich pomysłów, a nawet pojawiają się nowe inwestycje. To nie jest przypadkowy wybór inwestorów. Przeprowadzili oni duże analizy i kalkulacje w szerokim aspekcie. To pokazuje, że ten rynek ma duże szanse na rozwój. A z perspektywy czasu lokalni przedsiębiorcy dostrzegają coraz więcej korzyści w tych kontaktach i relacjach. Włączają się w ten proces, co też wzmacnia Katowice. Następuje przy tym wymiana tzw. „know how”, co z kolei przekłada się na jakość życia mieszkańców - mówi autor raportu dr Krzysztof Cieślikowski z katedry zarządzania sportem i turystyką AWF w Katowicach.