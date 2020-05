Rozpoczyna się zlot food trucków na rynku w Katowicach. Potrwa trzy dni. To pierwsze takie wydarzenie w czasie pandemii koronawirusa.

Na rynku w Katowicach rozpoczął się zlot food trucków

Zlot food trucków na rynku w Katowicach rozpoczął się w piątek, 22 maja i potrwa do niedzieli, 24 maja do godziny 21. To pierwsze takie wydarzenie w tym sezonie, ale i pierwsze w trakcie pandemii koronawirusa, dlatego zlot znacząco różni się od imprez organizowanych w tym miejscu na przestrzeni ostatnich lat.

Przede wszystkim o połowę ograniczono liczbę food trucków i wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa.

- Nasi wystawcy są zobowiązani do przestrzegania wytycznych dla gastronomii. Utrzymamy odległości między samochodami i miejscami do siedzenia. Wyznaczymy odległości dla Was - aby bezpiecznie złożyć zamówienie. Miejsca dostępne będą na bieżąco dezynfekowane. Zapewnimy wam środki do dezynfekcji rąk. Preferujemy płatności kartą – ogłosili na Facebooku organizatorzy wydarzenia, czyli SK Food Truck.