Rozmawiamy o hip-hopie i kobietach w muzyce, a na wspomnienie Kory planety szaleją – Kawiarnia Literacka z bogatym programem na OFF Festival

OFF Festival to wydarzenie, na którym co roku wybrzmiewa muzyka wielu gatunków, z różnych zakątków świata i często po raz pierwszy w Polsce. To także miejsce, gdzie muzyki nie tylko się słucha, ale też ją odkrywa i długo się o niej rozmawia w pięknych okolicznościach przyrody, jakie oferuje katowicka Dolina Trzech Stawów. W tym roku pomiędzy scenami, na których zagrają tak znakomici artyści, jak m.in. Pusha T, Slowdive czy King Krule, otworzy się też ponownie Kawiarnia Literacka, gdzie godzinami będziemy dyskutować ze znakomitymi gośćmi o tym, co najciekawsze i najbardziej aktualne w świecie muzyki.

OFF Festival Katowice 2023 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Na stronie www.off-festival.pl już dostępna jest pula karnetów 3-dniowych w cenie 459 zł oraz 3-dniowych z polem namiotowym – 579 zł. Dostępne są także bilety jednodniowe w cene 279zł.

Na OFF Festivalu wystąpią: Pusha T, Slowdive, King Krule, Panda Bear & Sonic Boom, Spiritualized, Tamino, Homixide Gang, Melody's Echo Chamber, Hania Rani, Balming Tiger, OFF!, Confidence Man, Desire, Udary grają "Is This It" The Strokes, Jockstrap, Ekkstacy, Gaye Su Akyol, Belmondawg / Expo 2000, Calibro 35, Special Interest, Dreya Mac, Kokoroko, Nation Of Language, The Staples Jr. Singers, Gilla Band, NNAMDÏ, Trupa Trupa gra "Headache", joe unknown, Ela Minus, Lancey Foux, Obongjayar, Mandy, Indiana, Big Joanie, Gurriers, underscores, Haru Nemuri, I. Jordan, Wojtek Mazolewski "Yugen 2", Daria ze Śląska, VLURE, Kampire, MIND ENTERPRISES, Son Rompe Pera, Ta Ukrainka, mop, Rat Kru, GONE, Hubert., Butch Kassidy, Yann, aljas, Sad Smiles, Izzy And The Black Trees, Nene Heroine, Węże, Biały Falochron, Koń, we watch clouds, Furda, Tropical Soldiers in Paradise, Soyuz, Ugory, Polski Piach i wielu innych...

Wypatrujcie kolejnych informacji na www oraz w naszych social mediach!

