Rowerem do 9 km od Katowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Rowerem w okolicy Katowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Katowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Katowicach ma być 15°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Katowicach ma być 16°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie wreszcie w Orzeszu

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 1 452 m

Suma zjazdów: 1 508 m

Rowerzystom z Katowic trasę poleca JIMMYtm

Bardzo malownicza i łatwa trasa na cały dzień, nawet z 13 nastolatką ;)

Parę technicznych fragmentów, ale dla mniej wprawnych, da się je przejść. Opisane w waypointach :)

W miarę mości prowadzona ścieżkami i duktami polno leśnymi. Jeżeli asfalt to raczej z omijaniem ruchliwych ulic, które są ostatecznością.

Lasy w okolicach Orzesza bardzo ładne i na pewno tam wrócimy.

Trasa jak zawsze na rower górski jak i crossowy.

Bez dwukrotnego szukania córki i nagrody na Nikiszu wyjdzie pewnie z 75 km :) Dystans może się amatorom wydawać spory, ale to złudzenie, z kilkoma przystankami, każdy chętny rowerzysta da radę.

