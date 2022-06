Rowerem do 9 km od Katowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Krótka trasa podążająca do jednej z zabytkowych dzielnic Katowic, w samo serce Nikiszowca. Pomimo przebiegu centrum miasta nie jesteśmy praktycznie w ogóle narażeni na styczność z dużym ruchem. Kto jeszcze nie miał okazji zwiedzić pięknego górniczego osiedla na Nikiszowcu to jest właśnie ten moment! Trasę można zakończyć piknikiem w Dolinie Trzech Stawów. <h2> Trasa bierze udział w akcji Jack Wolfskin #podzielsięszlakiem </h2> Przejedź wyznaczoną trasę i odbierz nagrodę - Wilczą Paczkę (ilość nagród jest ograniczona), w skład której wchodzą gadżety z limitowanej serii:<br /> • Kubek Jack Wolfskin w stylu retro<br /> • Zestaw ręcznie robionych pinów outdoorowych<br /> <b>Spiesz się, liczba paczek jest ograniczona!</b><br /> Aby zaliczyć trasę, nagraj ją w aplikacji Traseo lub zrób zdjęcia w wyznaczonych punktach kontrolnych i udostępnij trasę lub zdjęcia z tej trasy na FB i IG oznaczając Profile Jack Wolfskin Poland

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Katowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Żubrowisko chodziło nam dość długo po głowie. Skoro więc nadarzyła się okazja, wskoczyliśmy na rowery i pojechaliśmy.

Sama trasa prosta, chociaż można by było ominąć jeden czy dwa fragmenty asfaltu.

Niestety samo żubrowisko to teren zamknięty, więc po przejechaniu kawałka wzdłuż płotu, skierowaliśmy się do domu ;)

Może jeszcze kiedyś wrócimy, bo same lasy Pszczyńskie są śliczne.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,45 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 200 m

Suma zjazdów: 201 m