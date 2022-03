Rowerem do 9 km od Katowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Katowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 02 - 03 kwietnia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 9 km od Katowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Katowic warto sprawdzić w weekend 02 - 03 kwietnia.

Trasy rowerowe w okolicy Katowic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Katowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Katowicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 03 kwietnia w Katowicach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Czeladzi Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 096 m

Suma zjazdów: 1 103 m Trasę dla rowerzystów z Katowic poleca JIMMYtm Cel trasy to tym razem Food Trucki w Parku Śląskim, ale że pogoda ładna to grzechem byłoby pojechać tylko tam ;)

I znów wyszła ciekawa i urozmaicona trasa z wieloma odcinkami szutrowymi, polnymi, ale i asfaltem. Tereny od typowo miejskich, poprzez wiejskie, aż do leśnych. Trasa praktycznie przejezdna od początku do końca, jednak kilka razy prowadzi ścieżkami mało uczęszczanymi. Wszystko opisane w waypointach. Raz też trzeba było przejść przez pole, bo jakaś firma postanowiła ogrodzić wszystko, nie respektując ścieżek na mapach.

Ogólnie moim zdaniem trasa udana i polecam każdemu kto chce się przekonać, jakie ciekawe tereny są w okolicy w której na co dzień żyje.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 05 Gliwice - Katowice przez lasy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,09 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 182 m

Suma zjazdów: 228 m Rowerzystom z Katowic trasę poleca JacekG155

Trasa z Gliwic do Katowic wariantem południowym przez lasy na południe od autostrady A4 oraz możliwie mało ruchliwymi ulicami i terenami zielonymi miast. Po drodze mijamy: Park Leśny w Zabrzu

Kończyce - dzielnicę Zabrza

stawy w Lasach Panewnickich

Trasa została zoptymalizowana tak, by jak najmniej jechać ruchliwymi ulicami, a jak najwięcej przez tereny leśne. Końcowy fragment od baru "Przystań" do centrum Katowic można modyfikować wykorzystując różne drogi i ścieżki leśne. Przedstawiony wariant jest najkrótszy i najszybszy.

(Uwaga, trasa została zarejestrowana w odwrotnym kierunku niż kolejność zdjęć i opisu.)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Chorzów Amelung - Pszczyna - Ogrody Kapias Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 1 078 m

Suma zjazdów: 1 087 m Trasę rowerową mieszkańcom Katowic poleca Nikt78 Początkiem wycieczki jest staw Amelung skąd drogami osiedlowymi i takimi o małym ruchu dojedziemy do Chorzowa Batorego gdzie pod zegarem zaczyna się ścieżka rowerowa którą dojedziemy do lasu. Po przejechaniu pod autostradą skręcamy w prawo, na końcu ścieżki skręcamy w lewo i po kilkuset metrach wracamy na ścieżkę rowerową którą dojedziemy do końca Panewnik. Dalej jedziemy drogą na Mikołów do zjazdu na staw Starganiec. Następnie drogą gruntową dojedziemy do dzielnicy Mikołowa Jamna. Centrum Mikołowa omijamy zgodnie z mapką drogami prawie wiejskimi którymi dojedziemy do Wilkowyj. Tam wjedziemy do lasu. Świetną leśna drogą trzymając się szlaku rowerowego dojedziemy do Kobióra. Ścieżką rowerową przejedziemy obrzeżami Kobióra i dalej piękną drogą asfaltową z której zjedziemy na piękną szutrową drogę zgodnie z czerwoną strzałką. Tym szutrem dojedziemy do Piasku skąd mało uczęszczaną drogo częściowo szutrową dojedziemy do Pszczyny. Centrum Pszczyny możemy pokonać na kilka sposobów ważne żeby dojechać do firmy Linde Gaz przed którą skręcamy w prawo i po kilkuset metrach w lewo w ulicę Azaliową. Jest to ulica szutrowa na końcu której zjedziemy na drogę gruntową. Gruntem dojedziemy do drogi szutrowej która jest już ostatnia prostą do celu. Na temat Ogrodów Kapias nie będę się rozpisywał tylko odeślę do strony domowej. Jest to naprawdę piękne miejsce warte długiego spaceru a zwiedzanie jest darmowe. Wracać możemy tą samą trasą lub pociągiem z pobliskiej stacji Goczałkowice do Katowic, poza tym trasa w kilku miejscach przebiega obok lini kolejowej tak więc możliwości jest wiele. Miłej wycieczki życzę

Nawiguj

Pogoda na weekend dla Katowic

🚲 Trasa rowerowa: Barbie po sześćdziesiątce :) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,32 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 1 088 m

Suma zjazdów: 1 103 m Trasę rowerową mieszkańcom Katowic poleca JIMMYtm

Rodzinny wypad na parę kilometrów po okolicy.

trasa mieszana, szutrowo asfaltowa z paroma kilkumetrowymi odcinkami wzmożonej uwagi. Był to zarazem chrzest bojowy mojego nowego nabytku, Trek Stache! Owszem, Stasiek zagości na okolicznych szlakach na dłuższy czas ;) sama trasa łatwa i przyjemna, jednak bez jakiś specjalnych miejsc gdzie można by się było zatrzymać na małe co nieco. A zatem polecam parę snickersow w plecaku :))

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Oświęcim-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 108,92 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 192 m

Suma zjazdów: 1 195 m Rowerzystom z Katowic trasę poleca Pana79 Dzisiaj swoim rumakiem pojechałem do pracy trasy oczywiście nie zapisało .Po pracy umówiłem się z kumplem ,który dojechał z Siemianowic Śl. pod Galerią Szyb Wilson dalej trasa przebiegała Nikiszowiec-Mysłowice-Brzęczkowice-Brzezinka-Dziećkowice-Jazd Dziećkowice-Jazd Imielin-Jamnice-Chełm Mały-Gorzów-Broszkowice-Babice-Oświęcim-Brzezinka-Harmęże-Jedlina-Bojszowy-Cielmce-Tychy-Wilkowyje-Gniotek.Początek trasy przebiegał ruchliwą ulicą w stronę Mysłowic do Muzeum Pożarnictwa później trasą rowerową aż do zalewu Dziećkowickiego dalej polami do Chełmna Małego i ruchliwą ulicą do Oświęcimia .Tam zrobiliśmy postój na rynku, przejechaliśmy koło zamku następnie do Obozu Zagłady.Później w kierónku Brzezinki koło następnego Obozu Zagłady.A potem to już z górki przez Bojszowy -Cielmce-Tychy i Mikołów. Trasa średniej trudności godna przejechania, licznik wybił razem z tą poranną nie zapisaną trasą 115km, polecam i to jeszcze w takim towarzystwie jak ja miałem ;-)Mario dzięki za wspólne nabijanie km,super razem się jeździ :-)

Nawiguj

