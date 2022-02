Rowerem do 9 km od Katowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 lutego?

Wycieczki rowerowe z Katowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Katowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 lutego w Katowicach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 13 lutego w Katowicach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Zimowa Barbie zdobywa Hałdę Murcki

Stopień trudności: 1

Dystans: 15,22 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 350 m

Suma zjazdów: 354 m

Rowerzystom z Katowic trasę poleca JIMMYtm

Kolejna śnieżna wycieczka łamiąca stereotyp nudnej zimy. Przy okazji Barbie odwiedziła pomnik żołnierzy węgierskich rozstrzelanych przez radziecką hołotę "wyzwalającą" te tereny. Co miłe, mogiła zadbana i z zapalonymi zniczami. Potem kierunek na wzgórze Wandy i fajnym trawersem w dół w kierunku hałdy. Na samej hałdzie piękne widoki i cieplej niż na dole! Potem krótkie odwiedziny na lodowisku na Murckach i kierunek Bolina, gdzie odbywały się zawody biegaczy. Krótka kontemplacja ciepłego słońca nad zamarzniętym jeziorem i kierunek dom.

