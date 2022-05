Rosyjskie barwy w Katowicach? Zobacz ZDJĘCIA. Barwy Górnika Zabrze na kiosku budzą emocje. UM wysłał już pismo

Kiosku trudno nie zauważyć, bo jest w centralnym punkcie osiedla. O sprawę pytamy przechodzące obok starsze małżeństwo.

- Głośno jest o tym w internecie! Budka jest nieczynna, bo ci państwo, co ją prowadzili, chorują. Wcześniej było tam wszystko, „mydło i powidło” - wyjaśniają. - Faktycznie, te barwy mogą kojarzyć się z rosyjską flagą, ale sam kiosk też nie wygląda ładnie - oceniają.

Młody chłopak nie kryje swojego nastawienia: - Mam na to wywalone, jest mi obojętne, że tak ją pomalowano. Według mnie to przesada, że barwy Górnika Zabrze mogą kojarzyć się uchodźcom z Ukrainy z flagą Rosji. Z drugiej strony można by domalować herb, tak jest ten na barwach GieKSy i byłoby wtedy OK - dodał.