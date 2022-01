Rosyjski ultradyskont MERE w woj. śląskim. Odwiedziliśmy go, sprawdź CENY. Szampon za 2 zł, daktyle za ok. 6... - a wszystko na paletach

Rosyjski ultradyskont Mere działa w woj. śląskim. Odwiedziliśmy go, sprawdź CENY

W Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej działa sklep Mere. To rosyjska sieć handlowa, która nieśmiało wchodzi do Polski i chce podbić lokalny rynek głównie cenami. I to się udaje. Ceny wędlin, słodyczy, czy artykułów chemicznych są dwukrotnie a nawet trzykrotnie niższe.