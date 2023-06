Rola menedżera w firmach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kluczowym słowem jest zaufanie

- Pamiętam, jak kiedyś wynajmowało się na rynku najlepszych zarządzających. Dzisiaj, gdyby przyjrzeć się firmom działającym w KSSE, to zauważymy, że menedżerowie są jednocześnie właścicielami i zarządzającymi. Oni mieli pomysły na prowadzenie biznesu i zrobili to - opowiadał dr hab. Rafał Żelazny. - Menedżerem powinien być człowiek, który podejmuje optymalne decyzje. Ważna jest też intuicja, trochę szczęścia, oczywiście oprócz wiedzy i kompetencji - dodał.

Wiceprezes Rafał Żelazny zwracał uwagę, jak dzisiaj w firmach wyglądają struktury organizacyjne. - Ważne jest pozyskiwanie informacji z pierwszej ręki, a nie budowanie hierarchicznej struktury. Wcześniej osoba zarządzająca firmą była postacią mityczną, a to do niczego dobrego nie prowadziło - opowiadał Rafał Żelazny. - Jako menedżerowie musimy być ludźmi, wszyscy wymagają szacunku. Dla mnie kluczowe słowo w pracy to zaufanie.

Eksperci mówili także o tym, jak dzisiaj rozwiązuje się problemy i konflikty w różnych przedsiębiorstwach. Zarządzanie jest tak naprawdę także umiejętnością rozwiązywania problemów pracowników.