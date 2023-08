Rok Wojciecha Korfantego i moc atrakcji w Muzeum Śląskim!

Rok 1873 był momentem narodzin wybitnej postaci — Wojciecha Korfantego, którego dziedzictwo wciąż jest żywe na terenie Górnego Śląska. Z okazji 150 rocznicy urodzin tej wyjątkowej postaci, Muzeum Śląskie w Katowicach przygotowuje cykl wydarzeń, ukazujących znaczenie i wpływ Wojciecha Korfantego na naszą historię. Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń jest rodzinny piknik "Muzeum-Wy-Dźwięki", który rozpocznie się 19 sierpnia o godz. 15:00 na terenie Muzeum Śląskiego. To jednak nie koniec atrakcji, które zostały przygotowane przez pracowników Muzeum Śląskiego z okazji tego wyjątkowego jubileuszu.

– Muzeum-Wy-Dźwięki to wyjątkowe wydarzenie na mapie naszego regionu. Potwierdza to patronat honorowy Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów. Dlatego zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Czeka nas artystyczna i historyczna podróż, która wzbogaci nas kulturalnie i zainspiruje do głębszego zrozumienia dziedzictwa naszego regionu – mówi Maria Czarnecka, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wojciech Korfanty jest symbolem jedności i ducha Górnego Śląska, a jego postać i niezwykłe dokonania nadal pozostają bliskie sercom tego regionu. Muzeum Śląskie nie pozostaje obojętne na ten wyjątkowy jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania 150 urodzin tej wybitnej postaci. Świętowanie rozpoczniemy 19 sierpnia o godz. 15:00 na rodzinnym pikniku muzycznym "Muzeum-Wy-Dźwięki", który Muzeum Śląskie organizuje wspólnie z fundacją Soundscape i Tauron Lab. Organizatorzy zapewniają, że będzie to wyjątkowa podróż w czasie, łącząca historię z muzyką. Tego dnia, na terenie Muzeum Śląskiego, nie zabraknie kreatywnych warsztatów muzycznych, animacji dla dzieci, pokazów oraz koncertów. Jak zapewniają organizatorzy, w tym roku każdy znajdzie coś dla siebie niezależnie od wieku czy zainteresowań. Warto podkreślić, że w trakcie trwania pikniku, oferta muzeum będzie dostępna dla zwiedzających bezpłatnie.

- 19 sierpnia, czyli w dniu rodzinnego pikniku muzycznego Muzeum-Wy-Dźwięki, wszystkie atrakcje Muzeum Śląskiego będą dostępne za darmo. To szczególna okazja, aby mieszkańcy województwa śląskiego oraz przybyli goście mogli odkryć bogactwo naszych zbiorów i zanurzyć się w fascynującym świecie historii oraz kultury i sztuki naszego regionu. Serdecznie zapraszamy do spędzenia tego wyjątkowego dnia z nami – dodaje Maria Czarnecka, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Jednak to nie koniec atrakcji. 18 września br. Muzeum Śląskie we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego zorganizuje konferencję popularnonaukową, poświęconą m.in. postaci Wojciecha Korfantego. To spotkanie umożliwi uczniom, studentem oraz wszystkim pasjonatom historii Górnego Śląska zagłębienie się w tajniki życia i działalności tej ważnej dla mieszkańców województwa śląskiego postaci. Trzy dni wcześniej (15 września) w Muzeum Śląskim odbędzie się wernisaż wystawy z okazji 200-lecia powstania Kopalni Katowice. Ta niezwykła wystawa przeniesie zwiedzających do czasów, w których żył Wojciech Korfanty. Przybliży codzienność górników pracujących w Kopani Katowice oraz nieznane dotąd aspekty ich życia. Dla wielu zwiedzających zaskakującym odkryciem być może będzie część poświęcona twórczości artystycznej górników. Warto wspomnieć, że Muzeum Śląskie posiada największą kolekcją dzieł sztuki nieprofesjonalnej na terenie kraju. Już teraz warto odwiedzić wystawę "Pierwiastek żeński". Zaprezentowano na niej obrazy wyjątkowych kobiet, które pomimo niesprawiedliwości dziejowej, życiowych trudności i braku zrozumienia w najbliższym otoczeniu nie porzuciły swej pasji.

Muzeum Śląskie w Katowicach w pełni oddaje hołd Wojciechowi Korfantemu i zaprasza wszystkich mieszkańców województwa śląskiego i nie tylko do wspólnego świętowania roku Wojciecha Korfantego. To świetna okazja do zgłębienia wiedzy na temat tej ważnej postaci i historii Górnego Śląska. Od wyjątkowego wydarzenia na mapie Katowic, czyli 2. edycji rodzinnego pikniku muzycznego "Muzeum-Wy-Dźwięki", poprzez inspirującą konferencję naukową, po fascynujące wystawy, które już dziś można odwiedzać. Muzeum Śląskie potwierdza, że jest miejscem, które zachęca wszystkich do zanurzenia się w bogatej historii naszego regionu.