Rocznica III powstania śląskiego – przypominamy wydarzenia sprzed 102 lat. Zobacz archiwalne zdjęcia

Warto dodać, że Komisja Międzysojusznicza nie potrafiła dojść do porozumienia w sprawie podziału terenu plebiscytowego, gdyż zaproponowano przyłączenie do Polski jedynie powiatów rybnickiego i pszczyńskiego, omijając ważne tereny przemysłowe. Sytuacja ta skłoniła Wojciecha Korfantego do obmyślenia własnego rozwiązania i zaproponował on wyznaczenie granicy, przebiegającej od południa wzdłuż biegu rzeki Odry, a potem do Olesna. Brak poparcia komisji skłonił go do podjęcia decyzji o wywołaniu powstania. W kwietniu 1921 roku opracowano plan wystąpienia zbrojnego, który został zatwierdzony przez Wojciecha Korfantego. Głównym organizatorem III powstania śląskiego była Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska, a decyzję o jego rozpoczęciu podjęto pomimo sprzeciwu rządu polskiego, na czele którego stał Wincenty Witos. Zryw zakończył się podpisaniem rozejmu, a następnie podjęciem decyzji o korzystnym dla Polaków podziale Górnego Śląska, w wyniku którego Polsce przyznano ponad 30 procent obszaru plebiscytowego z większością przemysłu wydobywczego i hutniczego. Decyzja ta została zaakceptowana przez Radę Ambasadorów 20 października 1921 roku. Na przełomie czerwca i lipca 1922 roku Polska oficjalnie przejęła przyznaną je część byłego obszaru plebiscytowego.