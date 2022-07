Robert Lewandowski w Barcelonie. Zobaczcie najlepsze MEMY, jakimi ten transfer skomentowali kibice

Robert Lewandowski opuszcza Bayern Monachium i przenosi się do FC Barcelona. Kapitan reprezentacji Polski postawił więc na swoim i opuszcza klub z Bawarii. W ten sposób dobiega końca najgorętsza transferowa saga tego lata.

Nieoficjalne wieści mówią, że Barcelona wypłaci Bayernowi ponad 45 milionów euro. To znakomita wiadomość także dla kilku polskich klubów, które otrzymają pieniądze z funduszu solidarnościowego. Obecny kapitan reprezentacji polski przyniesie dochód do kasy Varsovii, Delty Warszawa, Legii Warszawa, Znicza Pruszków i Lecha Poznań. Do podziału będzie blisko 2 miliony euro.

Polscy kibice już zacierają ręce czekając na popisy snajpera w barwach Dumy Katalonii. Gran Derbi z Realem Madryt nabierze dodatkowego smaku...

Zobaczcie najlepsze memy o transferze Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelona.