Restauracje i kawiarnie w Galerii Katowickiej znów działają. Food court powoli zapełnia się ludźmi

Food court w Galerii Katowickiej

Od 18 maja po ponad dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, mogą działać restauracje, kawiarnie, bary i bistra. Również te zlokalizowane w galeriach handlowych. W Galerii Katowickiej uruchomiono kilkadziesiąt restauracji i kawiarni, wiele z nich w znajdującym się na ostatniej kondygnacji food courcie.

- Restauracje i punkty gastronomiczne stanowią bardzo istotny element oferty każdego z centrów handlowych. Podobnie jest i w Katowickiej. Ich powrót do funkcjonowania, nie tylko w trybie „na wynos”, zdecydowanie poprawi komfort wizyty dla klientów - mówi Joanna Bagińska, dyrektor Galerii Katowickiej.

We wtorek, 19 maja, tutejszy food court wciąż nie wyglądał, jak w czasach przed pandemią (wówczas pękał w szwach), ale powoli zapełniał się ludźmi. Strefa, jak i wszystkie restauracje i kawiarnie w Galerii Katowickiej działają wedle ściśle określonych zasad. Najważniejsze to: ograniczona liczba klientów (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m kw.), dwa metry między stolikami oraz dystans między gośćmi.