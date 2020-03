Restauracja Milika przygotowuje posiłki dla służby zdrowia

"Kolejny dzień gotowaliśmy dla szpitali. Dzisiaj posiłki trafiły do: Zakład opieki zdrowotnej MSWiA im. sierżanta Grzegorza Załogi,

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego" - czytamy na Facebooku restauracji Food&Ball. "Weszliśmy do wspólnej akcji WzywamyPosiłki. Pomimo zamkniętej restauracji, bardzo cieszymy się, że możemy w jakiś sposób pomóc! ❤️ Zachęcamy do tego samego! Dobro wraca. Wierzymy, że wróci do każdego z nas! . Trzymajcie się zdrowo!

Wcześniejszy post jest taki: "Pomimo, że jesteśmy zamknięci to nie zapominamy o tych co niosą pomoc ludziom dniami i nocami!

Dzięki Wam dzisiaj pomogliśmy kolejnej placówce! ❤️Komu mamy pomóc jutro? Kto jutro gotowy na zamówienia? Pamiętajcie, że dobro wraca!❤️", a informacja na jednej z plansz w galerii zdjęć brzmi: "Dziś posiłki dostała kardiologia".