Resina zabierze słuchaczy w podróż po przestrzeni Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. We wtorek darmowy koncert, zapisy trwają

Fundacja Soundscape i Akademia Sztuk Pięknych zapraszają wszystkich miłośników muzycznych eksperymentów na drugi pokaz podsumowujący trwające od września rezydencje artystyczne odbywające się w Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. Drugą artystką rezydującą w przestrzeni jest Karoliny Rec, znana jako Resina. Ta niezwykła artystka, kompozytorka i wiolonczelistka, która podbiła serca słuchaczy na całym świecie, zaprezentuje eksperyment muzyczny, łączący dźwięk i przestrzeń. Wydarzenie odbędzie się 31 października o godz. 19:00 w Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab i będzie bezpłatne.

Niezwykłe dźwięki w Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab

Karolina Rec zaprasza słuchaczy do podróży po przestrzeni Laboratorium Nowych Mediów. Przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii i swojego artystycznego geniuszu, artystka będzie badać możliwości laboratorium w trzech aspektach. Po pierwsze, artystka zaprezentuje kompozycje, które zostały przygotowane i wykonane w systemie dźwięku 3D. To zupełnie nowy sposób odbierania i rozumienia dźwięku i przestrzeni, który otwiera nieskończone możliwości twórcze. Będą to zarówno zupełnie nowe kompozycje, jak i te, które narodziły się wcześniej. Drugi aspekt to improwizacje na żywo, które przeniosą uczestników pokazu w świat dźwięku tworzonego w czasie rzeczywistym. Karolina Rec wykorzysta swoją wyjątkową zdolność do improwizacji, tworząc i reagując na to, co dzieje się w danym momencie. Ostatni aspekt, to wykorzystanie jedynego na świecie instrumentu jakim jest Tonarium. Ta część prezentacji będzie z pewnością niezwykłym doświadczeniem dźwiękowym, a dzięki Tonarium artystka odkryje przed słuchaczami nieznane im dotychczas obszary dźwiękowe.

Tego wyjątkowego eksperymentu będzie można doświadczyć 31 października o godz. 19:00 w Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab w Katowicach. Już dziś warto dołączyć do tej podróży. Wydarzenie jest bezpłatne, a zapisy prowadzone są poprzez formularz dostępny na stronie Facebook fundacji Soundscape.

Organizatorzy i partnerzy:

Wydarzenie jest organizowane przez fundację Soundscape, która od lat wspiera rozwój dziedziny dźwięku i nowych mediów, a partnerami wydarzenia są Tauron Polska Energia, Volvo Euro Kas oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. O Karolinie Rec (Resina)

Karolina Rec, znana jako Resina, to ceniona kompozytorka i wiolonczelistka, która od lat inspiruje swoją muzyką słuchaczy na całym świecie. Po wydaniu kilku albumów i współpracy z różnymi artystami, kontynuuje eksplorację nowych aspektów dźwięku i przestrzeni, przekraczając granice gatunków muzycznych. Aktualnie pracuje nad nowym albumem z Christiną Vantzou. Występowała także m. in. z Emilie Levienaise-Farrouch, BNNT czy Hubertem Zemlerem. Artystka komponuje muzykę filmową, teatralną, ścieżki dźwiękowe do gier.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

