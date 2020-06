Rekrutacja lokatorów na Nowym Nikiszowcu rozpocznie się dopiero we wrześniu. Termin przesunięto przez koronawirusa

Nowy Nikiszowiec to pierwsze osiedle z programu Mieszkanie plus w Katowicach

Nowy Nikiszowiec to pierwsze osiedle realizowane w Katowicach w ramach rządowego programu „Mieszkanie plus”. Przy ulicy Górniczego Dorobku (w sąsiedztwie zabytkowego Nikiszowca) powstały budynki wielorodzinne zamknięte w trzech kwartałach. W każdym jest wewnętrzny dziedziniec. W budynkach będzie łącznie 513 mieszkań (będą miały od 35 do 94,5 m kw. powierzchni) oraz 11 lokali handlowo-usługowych o powierzchni od ok. 30 do ponad 220 m kw.

Osiedle zostało zaprojektowane przez pracownię 22 Architekci, a inwestorem jest spółka celowa, którą założyły Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz spółka PFR Nieruchomości. Budowa ruszyła wiosną 2018 roku i właśnie weszła w decydującą fazę. Finał prac planowany jest jeszcze pod koniec tego roku.

- Trzy kwartały – składające się na osiedle są na różnych etapach zaawansowania. Na pierwszym z nich trwają prace wykończeniowe na klatkach schodowych oraz wykończeniowe we wnętrzach mieszkań. We wszystkich mieszkaniach w pierwszym kwartale zostały już zamontowane drzwi wejściowe - wyliczają przedstawiciele inwestora.