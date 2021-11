Czwarta fala pandemii przyspiesza. W piątek 5 listopada, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 904 nowych przypadkach zakażenia na koronawirusa. To najwięcej od 16 kwietnia 2021 roku, a zarazem wzrost o 69 proc. w stosunku do ubiegłego piątku! Podczas trwającej IV fali pandemii, jeszcze dziennie aż tylko chorych nie było, podobnie zgonów! W całym kraju zmarły aż 152 osoby, w tym w woj. śląskim 11. W woj. śląskim minionej doby zanotowano 1152 - to wzrost o 112 procent, w stosunku do ubiegłego piątku! Na kwarantannie jest 24 961 osób. Wykonano 7 206 testów w regionie. Gdzie w Śląskiem jest najwięcej zakażeń? Gdzie zmarło najwięcej osób? Gdzie zarazisz się najszybciej? Sprawdź poszczególne miasta! Kliknij w następne zdjęcie >>>