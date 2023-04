Red Bull Roof Ride wraca do Katowic. Najlepsi riderzy zmierzą się z przeszkodami na dachu MCK. Na amatorów będzie czekał tor przed Spodkiem

- Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe to budynki goszczące liczne wydarzenia, w tym także sportowe, jednak zdecydowana większość z nich odbywa się wewnątrz lub przed obiektami. W przypadku Red Bull Roof Ride pokazujemy, że Strefa Kultury może także stanowić miejsce rozgrywania zawodów sportowych naprawdę wysokich lotów. Jestem przekonany, że będą to widowiskowe zawody, które przyciągną wielu fanów sportów ekstremalnych. Zachęcam do udziału tym bardziej, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny! – dodaje Marcin Krupa.