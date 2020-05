Ranking dzielnic Katowic. Wygrał Giszowiec i Brynów. Najgorzej jest w Śródmieściu, Bogucicach i Dąbrówce. Chodzi o relacje sąsiedzkie

Jak w rankingu wypadły Katowice? Ocenie poddane zostały trzy stwierdzenia , a ankietowani oceniali ich prawidłowość w skali od 1 do 5, gdzie ocena 1 oznaczała „zupełnie się nie zgadzam”, z kolei 5 – „zgadzam się w pełni”.

– Giszowiec to zabudowa jednorodzinna i osiedle z lat 70. I 80., gdzie nie następowała bardzo duża migracja mieszkańców. Brynów to z kolei okolica, w której wszyscy się znają. Tu także przeważa zabudowa jednorodzinna, jest to też najdroższa część miasta, która przyciąga osoby o wysokim statusie materialnym i społecznym - komentuje Michał Marciniak, z biura MMC Nieruchomości.

Najgorzej w rankingu wypadły: Bogucice, Dąbrówka Mała i Śródmieście

Najgorzej w rankingu wypadły Bogucice - 3,34, Dąbrówka Mała – 3,24, Śródmieście – 3,17. Z kolei największy spadek zanotowało Osiedle Witosa, które w porównaniu do pierwszego miejsca zajmowanego w 2017 r. widnieje dziś na 13 miejscu z oceną znacząco niższą (3,41).