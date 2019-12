Radni zgodzili się na kredyt na stadion GKS Katowice

„Zakres zamówienia został jasno i czytelnie określony zarówno na etapie konkursu, jak i w umowie. Chodziło m.in. o sporządzenie projektu stadionu, hali sportowej, 6 boisk treningowych, parkingów, zagospodarowania terenów wokół boisk, infrastruktury związanej z małą architekturą, urządzeniem zieleni, ogrodzeniem terenu czy też układem komunikacyjnym. Realizacja tego wszystkiego miała się zamknąć, zgodnie z umową, w kwocie 184,5 mln zł” - to stanowisko miasta wobec kwoty 390 mln zł podanej przez RS Architekci z Rudy Śląskiej (wcześniej firma podała ponad 561 mln zł, co wyjaśniła... pomyłką).

Miasto poinformowało, że nie przyjęło projektu kompleksu na Załęskiej Hałdzie, dając firmie 21 dni na złożenie wyjaśnień i poprawek dotyczących projektu wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego. Do 19 grudnia odpowiedź firmy jeszcze nie wpłynęła do UM.

W czasie sesji wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula przedstawił obecną sytuację dotyczącą stadionu oraz odpowiadał na pytania radnych, m.in. o to, co będzie jeśli firma RS Architekci nie zmieści się w kwocie oczekiwanej przez miasto (maksymalnie 204 mln).

- Wybaczcie państwo, ale nie chciałbym się do tego teraz odnosić. Być może będziemy w sporze prawnym z wykonawcą, który pewnie teraz ogląda transmisję z sesji i go serdecznie pozdrawiam. Nie możemy w tej chwili mówić jakie działania formalno-prawne możemy podjąć – powiedział Sobula. - Oczekujemy realizacji umowy zgodnie z zapisanymi punktami i paragrafami w umowie. Czekam na pisemne wyjaśnienie RS Architekci, co ma nastąpić do końca tego roku. Nie możemy ulegać dyktatowi podmiotowi zewnętrznemu, który myśli, że miasto jest bogate i dołoży. Mamy determinację budowy tego stadionu. Czy budowa się przedłuży? Myślę od momentu jej rozpoczęcia się nie przedłuży.