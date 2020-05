Radna dzielnicowa z Ligoty apeluje do spółdzielni w Katowicach, aby zaniechały koszenia terenów zielonych

Radna dzielnicowa z Ligoty apeluje do spółdzielni mieszkaniowych w Katowicach, aby zaniechały koszenia terenów zielonych

Z apelem do katowickich spółdzielni mieszkaniowych zwróciła się Olga Kostrzewska-Cichoń, przewodnicząca zarządu Rady Jednostki Pomocniczej Ligota – Panewniki. Wnosi, by z uwagi na suszę ograniczyć koszenie traw na terenach spółdzielczych.

- W perspektywie nadchodzącej suszy woda jest bezcenna i powinniśmy ją oszczędzać na wielu poziomach i na różne sposoby. W Katowicach na terenach należących do miasta nie zostanie w tym roku skoszonych 50 000 m kw. terenów zielonych. Ma to pomóc w powstaniu dzikich łąk, które nie tylko poprawiają estetykę miasta, ale także wzbogacają miejski ekosystem, oczyszczają powietrze i glebę z zanieczyszczeń, kumulują wilgoć i zapobiegają erozji ziemi, czyli mówiąc wprost, przeciwdziałają jej przesuszaniu się – napisała do prezesów spółdzielni Olga Kostrzewska-Cichoń.



- Z roku na rok widzimy, że koszenie traw w miastach nie tylko sprzyja suszy, ale też poważnie narusza bioróżnorodność. Im wyższa trawa, tym więcej owadów, które przyciągają ptaki. Obserwujemy, że coraz mniej ich w miastach, także w Katowicach. Ogromny wpływ na to ma właśnie koszenie traw. Wspólnie, na wielu poziomach musimy zadbać o to, by jak najmocniej i skutecznie powstrzymać zagrożenia z tym związane – dodaje.