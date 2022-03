Punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy przeniesiony na pl. Sejmu Śląskiego. Znajduje się tam 60 łóżek, ale wkrótce będzie ich jeszcze więcej Tomasz Breguła

Punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy działał w ostatnich dniach przy ul. Wita Stwosza 20 w Katowicach. W niedzielę 6 marca przeniesiono go do Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów na Placu Sejmu Śląskiego 2. Uchodźcy, którzy przybyli do stolicy województwa śląskiego, mogą liczyć na pomoc przez całą dobę.