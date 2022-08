Pszczoła – mały owad dźwigający na swych barkach cały świat

- Pszczoły to istotny element ekosystemu i główny zapylacz roślin owadopylnych. Znanych nam jest 20 tys. gatunków pszczół z czego 500 gatunków żyje w Polsce. My najczęściej kojarzymy pszczołę miodną - Apis Mellifera. Ich wkład w nasze życie jest niepodważalny, ponieważ to właśnie pszczoły zapylają rośliny uprawne, które w formie rozmaitych produktów rolno-spożywczych trafiają na nasze stoły – wyjaśnia Zuzanna Całyniuk, lekarz weterynarii i doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.