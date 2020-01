Psychoterapia, czyli sprawdzony sposób na rozwiązywanie własnych problemów

Psychoterapia to ogół działań, których celem jest zapewnienie pacjentowi komfortu psychicznego, a także fizycznego. Te dwie rzeczy bezpośrednio przekładają się na wszystkie aspekty życia, począwszy od tego najbliższego – rodzinnego, poprzez biznesowe, a na towarzyskim kończąc. To konkretna pomoc psychologa, a także w razie potrzeby psychiatry i sexuologa mająca na celu pomoc w diagnostyce problemów oraz doborze najlepszego sposobu ich rozwiązania. Psychoterapia to przede wszystkim rozmowa, która pozwala uświadomić sobie, z jakimi problemami mamy do czynienia i jaka jest ich prawdziwa natura. Tylko dzięki określeniu potrzeb możliwe jest skuteczne leczenie.

Jeszcze kilka lat temu uczęszczanie na psychoterapię – nie ważne indywidualną bądź grupową, a także korzystanie z pomocy psychologa bądź psychiatry, sexuologa było tematem tabu i często powodowało pojawianie się negatywnych komentarzy ze strony rodziny bądź znajomych. Stale rosnąca świadomość zwłaszcza wśród młodszych osób sprawiła, że korzystanie z psychoterapii bądź terapii par nie jest dziś niczym nadzwyczajnym. To jedna ze skuteczniejszych metod radzenia sobie ze stresem, brakiem motywacji, problemami w związkach czy stanami lękowymi. Psychoterapia w Katowicach jest prowadzona w gabinecie mieszczącym się przy ulicy ul. Józefa Rymera 5/5.

Psycholog, dlaczego warto korzystać z jego usług?

Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, które mówi o tym, że zamiast korzystać z pomocy psychoterapeuty swoje problemy można rozwiązać rozmawiając z rodziną bądź przyjaciółmi. Oczywiście jest to jedno z możliwych rozwiązań, ale połowiczne. Kontakt z doświadczonym psychologiem jest bezcenny, a psychoterapia to nieoceniona szansa na to, aby zdiagnozować, scharakteryzować i rozwiązać własnego problemy, które mogą dotyczyć różnych sfer życia. Dzięki między innymi psychologowi można uporządkować sferę zawodową, prywatną, uczuciową bądź seksualną – korzystając między innymi z terapii par.

Doświadczony psychoterapeuta – terapia indywidualna i terapia par



Korzystanie z psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, małżeńskiej (terapia par) nie jest niczym wstydliwym. Warto to sobie uświadomić. Psycholog, psychiatra lub sexuolog to taka sama metoda poszukiwania rozwiązań, jak kontakt ze zwykłym lekarzem. Psychoterapeuta indywidualny może pomóc chociażby uporać się z niską samooceną, depresją, stanami lękowymi, a specjalista od terapii par uratować związek poprzez wskazanie metody naprawczej. Dojście do kompromisu z samym sobą bądź partnerem może tylko i wyłącznie wyjść na dobre – ważne, aby zrobić pierwszy krok i zgłosić się po pomoc.