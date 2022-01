Psy do adopcji w Katowicach czekają na nowych opiekunów. Dziś akcja Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć. Weź udział, otwórz serce

Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom

Miłośnicy zwierząt mogą dziś po godzinie 10 wybrać się do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach, przy ulicy Milowickiej 1b. Odbędzie się akcja "Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć". Pełnoletnie osoby mogą przyjść i zabrać wybranego pupila na spacer. Im dłuższy, tym lepszy - na co dzień nie mają do tego zbyt wielu okazji. Ta akcja da możliwość, by poznać przebywające w schronisku zwierzęta. Być może, dzięki tej akcji, któryś z pupilów znajdzie kochający dom. Byłby to piękny scenariusz, ponieważ wiele psów najbliższą zimę spędzi właśnie w tym schronisku. Miłośnicy kotów będą mogli dotrzymać im towarzystwa, pogłaskać, czy się z nimi pobawić. Każdy znajdzie dziś w schronisku coś dla siebie. Zobaczcie zdjęcia psiaków, które czekają dziś na spacer i oczywiście - na adopcję.