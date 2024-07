Pseudokibice zatrzymani za rozbój w Katowicach! Dotkliwie pobili nastolatka i go okradli. Grozi im kara do 15 lat więzienia

Brutalna napaść pseudokibiców

Do zdarzenia doszło na katowickim Załężu. Wczesnym rankiem 17-letni chłopak jechał tramwajem na praktyki zawodowe do Chorzowa. Na jednym z przystanków wsiadło do tramwaju 3 młodych mężczyzn, którzy osaczyli 17-latka i zmusili go do wyjścia z pojazdu. Napastnicy podejrzewali młodego chłopaka, że kibicuje chorzowskiej drużynie piłkarskiej, więc go pobili i ukradli mu buty, srebrny łańcuszek oraz bransoletkę.

Pomimo tego, że pokrzywdzony nie interesuje się piłką nożną i nie jest kibicem żadnej drużyny, agresorzy bili go pięściami po twarzy, kopali po głowie i całym ciele. W wyniku zadawanych ciosów nastolatek doznał złamania nosa i szczęki z przemieszczeniem. Kiedy do jednego z agresorów zadzwonił telefon, chłopak wykorzystał moment nieuwagi i uciekł agresorom. O całej sytuacji powiadomił rodziców, a następnie Policję.