Przyjechał do Katowic, żeby odwiedzić swoją rodzinę. Zatrzymano go w samym centrum miasta. Przez lata ukrywał się w wielu krajach Tomasz Breguła

Za kradzieże i udział w zorganizowanej grupie przestępczej wydano za nim Europejskim Nakazem Aresztowania. Policja zatrzymała go, kiedy przyjechał do Katowic, by odwiedzić rodzinę. W więzieniu może spędzić nawet 10 lat.