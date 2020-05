Przy Korfantego powstaje hotel Puro. Będzie miał 247 pokoi, 14 kondygnacji i ogrody na dachu

Budowa Puro wystartowała w ubiegłym roku i ma się zakończyć za dwa lata (w pierwszym kwartale 2022 r.). Inwestorem jest norweska spółka Genfer Hotel Invest IV, projekt budynku to dzieło pracowni Konior Studio z Katowic, natomiast wnętrza projektuje DeSallesFlint.

Puro powstanie na działce po varietes Centrum u Michalika, bezpośrednio przed Superjednostką, tuż obok BWA i w sąsiedztwie Ronda im. gen. Jerzego Ziętka. To ścisłe centrum miasta . Naprzeciw znajdują się dwa inne katowickie hotele: Katowice, Courtyard by Marriott, natomiast kilkaset metrów dalej – również na zachodniej pierzei alei Korfantego – u zbiegu ulic Skargi i Wincklera w planach jest Nova Silesia, czyli dwa biurowce i hotel z 204 pokojami.

Na parterze będą foyer, restauracja, kawiarnia, galeria sztuki i sale konferencyjne. Pierwsze piętro to spa pod szyldem Prisma oraz pomieszczenia biurowe. Wyżej zaplanowano jeszcze sale fitness oraz pokoje hotelowe. Pozostałe pokoje – a Puro ma ich mieć 247 – będą na kondygnacjach aż do 13. Wyżej – na ostatniej kondygnacji – mieścić ma się imponujący bar z widokiem na miasto, połączony schodami z zaaranżowanymi na dachu ogrodami.

Ukształtowanie fasady frontowej ma być ukłonem w stronę pierwszych polskich wieżowców, tzw. „niebotyków”. Będzie to „plisowana, lustrzana powłoka ze szkła”. - Dzięki plisom każdy pokój zyska okazały, w pełni przeszklony wykusz z panoramicznym oknem – czytamy w projekcie.

I dalej: „Również pozostałe fasady hotelu nawiązują do charakteru regionu, zwłaszcza ceglanej architektury Śląska. Oryginalny sposób jej układania utworzy na elewacjach charakterystyczny relief składający się z pionowych pasów o zmiennym rytmie”.

We wnętrzach mają dominować surowe materiały: beton, cegła, drewno i stal.

W Katowicach powstaje ósmy Puro w Polsce

Katowicki Puro będzie ósmym hotelem sieci w Polsce, ale pierwszym w województwie śląskim. Pozostałe działają już w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Gdańsku.

- Z tej inwestycji jesteśmy szczególnie dumni, nie tylko ze względu na jej znakomitą lokalizację i ekspozycję, ale także z uwagi na charakter architektury – mówił, gdy zaprezentowano wizualizacje hotelu, Przemysław Wieczorek, członek zarządu i dyrektor inwestycyjny sieci hoteli PURO. Chwalił też lokalizację hotelu. - Projekt powstanie na unikatowej działce przy alei Korfantego 10, zlokalizowanej między Dworcem PKP a Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To doskonały adres pod inwestycję hotelową w Katowicach. Do PURO będzie można sprawnie dojechać samochodem, dojść z dworca i przemieścić się do MCK – podkreślał Wieczorek.