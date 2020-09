Przegląd tygodnia w Katowicach, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 30.08 do 5.09.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Katowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marsz Równości w Katowicach 2020. Poszli, bo pokazać, że każdy może kochać. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia Katowice od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Marsz Równości w Katowicach 2020. Poszli, bo pokazać, że każdy może kochać. Zobaczcie ZDJĘCIA Marsz Równości 2020 w Katowicach [ZDJĘCIA]. Manifestowali po równość i prawo do miłości. W Katowicach odbył się IV Marsz Równości. Jego uczestnicy przeszli przez centrum miasta, by pokazać, że każdy może kochać. Ze względu na obostrzenia w marszu wziąć udział mogło mniej uczestników niż w ubiegłym roku, jednak przesłanie organizatorów i uczestników miało nadal taką samą ważną i mocną siłę. 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię".

📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Katowice: Aktywny weekend na Muchowcu [ZDJĘCIA]. Na rowerach, rolkach, hulajnogach albo na własnych nogach Muchowiec to ulubione miejsce aktywnego wypoczynku nie tylko mieszkańców Katowic, ale również ościennych miast. W każdy weekend trasę rolkowo-rowerową wiodącą wzdłuż lotniska zapełniają tłumy miłośników ruchu fizycznego. Zobaczcie zdjęcia z katowickiego Muchowca. 📢 Piękne dziewczyny z Katowic na Instagramie. Zobaczcie te zdjęcia! Katowice. Instagram pełny jest pięknych zdjęć katowiczanek. Przejrzeliśmy social media i stworzyliśmy małą galerię. Zobaczcie, kogo znajdziecie na fotografiach. Kliknij w "zobacz galerię". 📢 Zenit ma już 58 lat. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Katowicach. Tak wyglądał dawniej Katowice. Jeden z najsłynniejszych domów handlowych w regionie właśnie kończy 58 lat. Wciąż góruje nad katowickim rynku i wciąż prezentuje się okazale. Mowa o Zenicie, zaprojektowanym prze przez Mieczysława Króla i Juranda Jareckiego, który od lat góruje nad katowickim rynkiem. W minionych latach przeszedł kilka modernizacji, mocno zmieniły się też jego wnętrza. A jak wyglądał dawniej? Zobaczcie!

📢 Zaginęła 15-latka z Katowic, Dominika Donarska. Widziałeś ją? Katowiccy policjanci prowadzą poszukiwania za nastolatką, która kolejny raz samowolnie oddaliła się z domu dziecka. 15-letnia Dominika Donarska ostatni raz widziana była 29 lipca 2020 roku. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z placówką ani z rodziną. Każdy, kto zna miejsce jej aktualnego pobytu lub w ostatnim czasie widział zaginioną nastolatkę proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji. 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 Kolizja w Katowicach: świadek zatrzymał kierowcę, który doprowadził do zderzenia dwóch samochodów. Ruszył za nim w pościg Katowice. Kierowca skody na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej, Grundmanna i Goeppert-Mayer w Katowicach wymusił pierwszeństwo doprowadzając do kolizji dwóch pojazdów. Został zatrzymany dzięki świadkowi zdarzenia, który ruszył za nim w pościg. Cała sytuacja została nagrana na kamerce.

📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Najładniejsze nowe centrum przesiadkowe w Katowicach to CP Brynów Nowe centra przesiadkowe w Katowicach są ostro krytykowane w internecie. Nie bez powodu. Sądowa czy Zawodzie nie są podobne do wizualizacji, straciły lekkość i właściwe proporcje. Są brzydkie. O CP Ligota niewiele można rzec, bo jest nijakie. Jedynie węzeł Brynów ratuje honor miasta. To najładniejsze centrum przesiadkowe w Katowicach. No dobrze, najmniej brzydkie.

📢 Od dziś rewolucja w Strefie Płatnego Parkowania w Katowicach. Płacimy przez aplikację i kartą w parkomatach. Znikają inkasenci, rosną kary Od dziś rewolucja w Strefie Płatnego Parkowania w Katowicach. Za postój płacimy przez aplikację, albo kartą płatniczą w parkomatach. Z ulic znikają inkasenci, pojawią się natomiast kontrolerzy. Trzeba też pamiętać, że za parkowanie należy zapłacić od razu. Znika bowiem 14-dniowy termin na uiszczenie zaległości, a za brak biletu będzie naliczana kara w wysokości 50 zł. 📢 Ostatni dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Piątek, 4 września jest ostatnim dniem 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W agendzie przewidziano m.in. rozmowy o przyszłości branży motoryzacyjnej i górnictwa, w których udział wezmą najważniejsi przedstawiciele sektorów. Nowością podczas tegorocznej edycji EKG jest przeniesienie dużej części wydarzenia do sieci. Dzień zamknie IV posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów.

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 5 września Marsz Równości w Katowicach. O tej samej porze odbędzie się kontrmanifestacja „Katowice w obronie normalności”. W sobotę, 5 września, w Katowicach odbędzie się Marsz Równości. Tego samego dnia, mniej więcej o tej samej porze, w mieście zaplanowano drugie zgromadzenie „Katowice w obronie normalności”. 📢 Tabletki na zmianę płci. Którą wybierzesz ty MEMY. Gigantyczna wtopa RPD o edukatorach seksualnych. Mikołaj Pawlak pod ostrzałem internautów Tabletka na zmianę płci w rękach edukatorów seksualnych - to wizja, którą nakreślił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na antenie TVN24. Pawlak mówił, że w Poznaniu zdarzały się sytuacje, gdy edukatorzy seksualni podawali dzieciom środki farmakologiczne w celu zmiany płci. Po słowach Pawlaka w internecie rozpętała się burza, a internauci stworzyli memy o tabletkach na zmianę płci. Obejrzyj je w galerii.

📢 Mija 120 lat od otwarcia Wielkiej Synagogi w Katowicach. Przetrwała zaledwie 39 lat. Zobaczcie, jak wyglądała ta niezwykła świątynia Pod hasłem „My/Wy” w Katowicach odbędą się obchody 120-lecia Wielkiej Synagogi. W programie m.in. spacer miejski śladami historii Żydów katowickich, spacery po cmentarzu żydowskim oraz panel dyskusyjny. Dodajmy, że Wielka Synagoga - jeden z najładniejszych budynków przedwojennych Katowic - przetrwała zaledwie 39 lat. Jak wyglądała? Zobaczcie na starych pocztówkach 📢 Katowice: Kiedy zostanie otwarty nowy dworzec autobusowy? Sądowa jest gotowa, ale od wielu miesięcy zamknięta Nowy Międzynarodowy Dworzec Autobusowy w Katowicach jest gotowy na otwarcie. Przy Sądowej wyposażono już budynek dworca, zamontowano ławki i ekrany na peronach, posadzono nawet kwiaty wokół. Kiedy więc oficjalne otwarcie? Na przełomie września i października, ale konkretnej daty wciąż brak.

