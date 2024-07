Przegląd prasy z tygodnia 28.07.2024. Co działo się w Katowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Katowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.07 a 27.07.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sobotnia potańcówka przed Teatrem Śląskim - Roztańczony Wyspiański. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie terminy kolejnego wydarzenia”?

Przegląd tygodnia: Katowice, 28.07.2024. 21.07 - 27.07.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sobotnia potańcówka przed Teatrem Śląskim - Roztańczony Wyspiański. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie terminy kolejnego wydarzenia 27 lipca, w upalną sobotę, na katowickim Rynku - tuż przed Teatrem Śląskim - odbyła się druga wakacyjna potańcówka, w ramach trzeciej już edycji wydarzenia organizowanego pod hasłem "Roztańczony Wyspiański". Przez wszystkie sobotnie wieczory, aż do końca sierpnia, plac przed Teatrem Śląskim będzie się zamieniał w parkiet taneczny. Wstęp wolny dla wszystkich. 📢 Dwaj policjanci ze Śląskiego, z Katowic i Jastrzębia-Zdroju, pełnią służbę w Bułgarii i Chorwacji. Pomagają tam polskim turystom Polscy policjanci rozpoczęli służbę w Chorwacji i Bułgarii. Mundurowi asystują i pomagają miejscowej policji podczas wspólnych patroli w miejscowościach wypoczynkowych, gdzie każdego roku spędza wakacje kilkaset tysięcy turystów z Polski. Wśród nich znaleźli się dwaj policjanci ze Śląskiego.

📢 Przepiękne panie opanowały śląski klub na nocnej zabawie - zobacz ZDJĘCIA z WOMENLAND w katowickiej Pomarańczy IMPREZY. W Klubie Pomarańcza w Katowicach zorganizowano piątkowe wydarzenie z dedykacją dla pań. "Womenland" rozpoczął się o godzinie 21:00. Nietypowa piątkowa impreza, oprócz pięknych kobiet, przyciągnęła grono zainteresowanych tanecznym wydarzeniem panów. Co działo się w klubie Pomarańcza? Zobaczcie zdjęcia.

Tygodniowa prasówka 28.07.2024: 21.07-27.07.2024 Katowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Katowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamknięto kąpielisko 3 Stawy w Katowicach! Powodem obecność bakterii Escherichia coli. Zakaz kąpieli obowiązuje do odwołania Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach poinformował o zamknięciu kąpieliska na 3 Stawach w Katowicach z powodu obecności bakterii Escherichia coli. Zakaz kąpieli obowiązuje do odwołania. Otrzymaliśmy informację, że w nadchodzący weekend (26-28 lipca) nie ma szans na legalną kąpiel w tym miejscu!

📢 Śliczne finalistki pokazały się w bikini - ZDJĘCIA! Wyglądały WSPANIALE. Poznaj listę pań, które powalczą o tytuł "Angel of The World 2024" Półfinały konkursu "Angel of The World 2024" za nami. Wybrano najpiękniejsze dziewczyny, które powalczą o zwycięstwo. Finał konkursu już we wrześniu. Która z dziewczyn zdobędzie upragnioną koronę? Zobacz ZDJĘCIA finalistek z półfinałów. 📢 Na trzech kąpieliskach w Śląskiem jest ZAKAZ kąpieli! Sprawdź jakość wody na plażach w regionie przed weekendem Na tych kąpieliskach w woj. śląskim jest ZAKAZ kąpieli! Kąpieliska wydały zakaz kąpieli z powodu bakterii lub sinic. Tymczasem przed nami upalny weekend, więc mieszkańcy będą szturmować mniej lub bardziej popularne plaże w w swojej okolicy. Warto jednak najpierw sprawdzić, jak dawno i z jakim wynikiem została przebadana woda na kąpielisku, na które chcecie się wybrać. W naszej galerii przedstawiamy wszystkie zarejestrowane strzeżone kąpieliska naturalne w Śląskiem wraz z wynikami przebadanej wody.

📢 Bezpłatne autobusy zawiozą fanów dobrej muzyki na OFF Festival 2024 w Katowicach. Kursy prawie przez całą dobę Bezpłatne autobusy dla uczestników tegorocznego OFF Festivalu w Katowicach. To dobre informacje dla wszystkich, którzy wybierają się na początku sierpnia, by spotkać się z muzycznymi gwiazdami. Dodatkowo, autobusy linii 110 i 900 będą obsługiwać przystanek Muchowiec Lotnisko Pole Namiotowe. 📢 Sobotni poranek na BioBazarze przy Hucie Baildona w Katowicach. Świeże owoce i warzywa, pieczywo, pyszna kawa. ZOBACZ ZDJĘCIA BioBazar w Katowicach to produkty ekologiczne. Znajdziesz tu także ryby poławiane z naturalnych stanowisk, dziczyznę, dzikie zioła, owoce i grzyby leśne i wiele innych. Przygotowaliśmy dla naszych czytelników relację z tego miejsca. ZOBACZ ZDJĘCIA

📢 Katowicka policja szuka mężczyzny, który miał zgwałcić 19-letnią kobietę. Poznajecie go lub widzieliście w ostatnim czasie? Funkcjonariusze policji z Katowic poszukują mężczyzny, podejrzewanego o zgwałcenie 19-letniej kobiety. Właśnie opublikowali wizerunek domniemanego sprawcy. Proszą jednocześnie o pomoc w ustaleniu miejsca, gdzie może przebywać.

📢 Pseudokibice zatrzymani za rozbój w Katowicach! Dotkliwie pobili nastolatka i go okradli. Grozi im kara do 15 lat więzienia Funkcjonariusze policji Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców katowickiej komendy zatrzymali agresorów, którzy pobili i okradli 17-latka. Młodzi mężczyźni zmusili pokrzywdzonego do wyjścia z tramwaju i dotkliwie pobili go w ustronnym miejscu.

📢 Otwarcie sklepu Dealz w Katowicach. Duża kolejka i bon 10 zł do pierwszych 100 osób - zobacz zdjęcia W piątek 26 lipca o godzinie 9 mieszkańcy Katowic mieli okazję świętować wielkie otwarcie sklepu Dealz przy ulicy Bocheńskiego 81. To nowa przestrzeń handlowa w mieście. Sklep Dealz przyciągnął liczne grono odwiedzających. Zobacz relację z otwarcia. 📢 Na Drogowej Trasie Średnicowej w Katowicach uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. Kamery już fotografują kierowców... Odcinkowy Pomiar Prędkości w Katowicach w końcu działa. Po długim czasie oczekiwania uruchomiono urządzenia. Od teraz za przekroczenie prędkości można otrzymać spory mandat. Jak informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, odcinkowy pomiar uruchomiono w samo południe 24 lipca.

📢 OFF Festival Katowice 2024 - to już 17. edycja. Kto wystąpi w tym roku? Zobacz program i ceny biletów OFF Festival Katowice powraca z 17. edycją, która odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia 2024 r. w malowniczej Dolinie Trzech Stawów. To jedno z najbardziej znanych wydarzeń muzycznych w Katowicach, które przyciąga zarówno miłośników alternatywnej muzyki, jak i fanów niezależnej sceny z całego kraju. Tegoroczny line-up jest niezwykle różnorodny i obfituje w znane nazwiska z różnych gatunków muzycznych, co z pewnością zadowoli szerokie grono uczestników. 📢 Prace torowe na rynku w Katowicach. Jak długo potrwają? Ciężki sprzęt w Śródmieściu - zobacz ZDJĘCIA Ciężki sprzęt w Śródmieściu. W Katowicach na rynku trwają prace torowe. Zobacz, na jakim są etapie i jak długo potrwają.

