Przegląd prasy z Katowic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.08.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08, w Katowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Domek letniskowy nad wodą w woj. śląskim. Ile kosztuje? Ceny już od 99 tys. zł. W pobliżu jezioro lub rzeka - sprawdź 10 najtańszych ofert!”?

Prasówka Katowice 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Domek letniskowy nad wodą w woj. śląskim. Ile kosztuje? Ceny już od 99 tys. zł. W pobliżu jezioro lub rzeka - sprawdź 10 najtańszych ofert! Marzysz o domku letniskowym gdzieś nad wodą w woj. śląskim? Krótki dojazd, czyste powietrze, piękna okolica i rzeka czy jezioro! To idealna miejscówka na weekendy czy dłuższy wypoczynek w wakacje! Zebraliśmy dla was 10 najtańszych ofert takich domków w woj. śląskim. Ich lokalizacja jest znakomita, natomiast stan - część jest zaraz do zamieszkania, inne wymagają remontu czy wykończenia. Sprawdź te ogłoszenia!

📢 Polskie kurorty, które uwielbiali słynni pisarze. Kto czerpał inspiracje we Władysławowie, a kto w Zakopanem? Odpowiedzi was zaskoczą Mimo swojej sławy, najwięksi krajowi literaci – podobnie jak reszta społeczeństwa – raz na jakiś czas potrzebowali wypoczynku i zmiany otoczenia. Jeśli chcecie dowiedzieć się kto czerpał inspiracje we Władysławowie, a kto w Zakopanem, zapraszamy was do zapoznania się z naszą listą polskich kurortów, które uwielbiali (lub wciąż uwielbiają) słynni pisarze. Ich upodobania mogą niektórych zaskoczyć...

📢 Karambol w Katowicach przy IKEI! Zderzenie kilku samochodów, lądował śmigłowiec LPR. Są utrudnienia w ruchu W Katowicach na S86, na wysokości IKEI i Castoramy, zderzyły się trzy samochody. Lewy pas w stronę Sosnowca jest nadal zablokowany. Utrudnienia w ruch mogą potrwać jeszcze około godziny.

Prasówka 23.08 Katowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Katowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jest odpowiedź miasta na petycję mieszkańców ws. sztucznej rzeki w Parku Kościuszki. Co zmieni się na terenie parku? Katowice za 5 mln złotych chciały w Parku Kościuszki wybudować sztuczną rzekę i wolierę dla ptaków. Pomysł nie spodobał się mieszkańcom, którzy zebrali 4 tys. podpisów pod petycją do Marcina Krupy o rezygnację z planowanej inwestycji i przeznaczenie zabezpieczonych na nią środków na dodrzewienie i renowację zniszczonej infrastruktury parku. Z odpowiedzi miasta wynika, że część postulatów mieszkańców zostanie zrealizowana, nie wiadomo jednak co dalej ze sztuczną rzeką. Na razie nie ma na nią pieniędzy w budżecie miasta. To może się jednak zmienić w przypadku pozyskania funduszy na kompleksową modernizację parku.

Telefon zaufania dla młodzieży z utrudnionym dostępem