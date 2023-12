Przegląd prasy z Katowic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.12.2023

To najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę już tysiące ludzi! Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

To był gorący weekend. Kluby w woj. śląskim jak co tydzień prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przetacza się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy ludzi od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w ostatni weekend w jednym z największych klubów w regionie - w katowickiej Pomarańczy. Na miejscu pojawiło się mnóstwo pięknych pań...