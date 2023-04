Przegląd prasy Katowice 1.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Katowicach

W sobotę 1 kwietnia w galerii/pracowni Tło przy Placu Grunwaldzkim w Katowicach odbędzie się wystawa "POP UP_1_Agata Gromada". Jak przekazują organizatorzy, będzie to pierwszy event w ramach zaplanowanego cyklu krótkich wystaw wybranych prac młodych artystów, otwierający zarazem nowy sezon wydarzeń kulturalnych w Tle. "Pop up, czyli wyskakiwać, pojawiać się. Taka jest idea tego cyklu. Krótka, mała wystawa, skupiona na pracach jednego artysty" - mówi w rozmowie z nami Krzysztof Wróbel.

Kolejny wątek śledztwa w sprawie nielegalnego hazardu w województwie śląskim został zakończony. Do sądu skierowany został akt oskarżenia przeciwko 13 osobom, które odpowiedzą za udział w grupie przestępczej, organizującej punkty z nielegalnymi grami hazardowymi na automatach. Oskarżonym grożą kary do 5, a w przypadku szefa grupy, do lat 10 więzienia oraz wysokie grzywny.

Hiacynty to wyjątkowo dekoracyjne i piękne wiosenne kwiaty. Kosztują niewiele i bez problemu kupimy je nie tylko w kwiaciarniach czy sklepach ogrodniczych, ale też popularnych dyskontach. Dlatego warto zaprosić hiacynty do domu na Wielkanoc. Możemy z nich zrobić modne stroiki w szkle. Zobacz, jak za pomocą hiacyntów stworzyć w domu wielkanocną atmosferę.

Kto powiedział, że dojrzałe kobiety muszą nosić tylko beżowe, brązowe i jasne ubrania. Wiosna to czas kolorów, dlatego nie unikaj mocnych, energetyzujących barw, które w tym sezonie są bardzo modne. Jeśli nie wiesz, jak je łączyć ze sobą, to zobacz kilka naszych nieoczywistych zestawień.

Wielkanoc to czas, który chcemy spędzić w gronie najbliższych osób. Aby mieć dla nich więcej czasu, a także przygotowując posiłki po powrocie z pracy, zebraliśmy przepisy na szybkie dania wielkanocne. Wiele z nich zrobicie szybko na ostatnią chwilę. Oto kalendarz przygotowań do świąt wielkanocnych.

Wielka feta przed Spodkiem! Hokeiści GKS Katowice po zdobyciu tytułu mistrza Polski wyszli z lodowiska i świętowali złoty medal na ulicach miasta. Ze swoimi fanami zawodnicy GieKSy spotkali się na placu przed Spodkiem. Zobaczcie zdjęcia z wielkiej fety hokeistów i kibiców GKS Katowice.

Wakacje w Chorwacji to marzenie wielu polskich turystów, ale jak dostać się do tego kraju, by nie zrujnować budżetu? Czy nadal opłaca się jechać własnym samochodem do Chorwacji? A może taniej jest polecieć lub skorzystać z pociągu albo nawet autobusu? Porównaliśmy ceny różnych środków transportu do Chorwacji. Przekonajcie się, który jest najtańszy i najszybszy.