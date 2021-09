Przegląd prasy 9.09.2021 Katowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.09.2021, w Katowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Spójrzcie, co za piękna architektura. Wspaniałe projekty z woj. śląskiego w prestiżowym konkursie UE. Nagrody Mies Van der Rohe Award 2022”?

Prasówka Katowice 9.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Spójrzcie, co za piękna architektura. Wspaniałe projekty z woj. śląskiego w prestiżowym konkursie UE. Nagrody Mies Van der Rohe Award 2022 Pięć budynków i obiektów ze Śląska i autorstwa śląskich architektów z Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Rybnika i Bytomia (dom w Toruniu), a w sumie 25 z Polski, powalczy o Mies van der Rohe Award. Są już na liście nominowanych, co już jest wielkim wyróżnieniem dla architektów. Drugą fazę oficjalnie ogłoszono we wrześniu 2021, bo dodano 85 projektów z całej Europy. Pierwszą - w lutym 2021. To najważniejsza nagroda architektoniczna w Europie i oficjalna nagroda za architekturę Unii Europejskiej. Przyznawana jest co dwa lata.

📢 Zawiadomił służby, że w centrum Katowic jest podłożona bomba. W więzieniu może spędzić wiele lat Policjanci zatrzymali mężczyznę, który zawiadomił telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że w jednym z mieszkań w centrum miasta jest podłożona bomba. Podejrzanemu grozi teraz kara do 8 lat więzienia, która może jeszcze zostać zwiększona.

📢 Słynny serial Netflixa "Barbarzyńcy" kręcony w woj. śląskim? Na zamku w Mirowie jest ekipa filmowa Coś dla fanów seriali! Niedawno dowiedzieliśmy się, że zagraniczna ekipa filmowa kręciła sceny do serialu historycznego na zamku w Mirowie. Prawdopodobnie był to Netflix. Obecnie w Polsce trwają zdjęcia do drugiej serii niemieckiego hitu platformy streamingowej Barbarzyńców. I to właśnie rzymian na koniach mogliśmy podejrzeć na planie w Mirowie.

Prasówka 9.09 Katowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Katowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zbliża się Europejski Kongres Gospodarczy. Przed nami sto debat i trzy dni spotkań, m.in. na temat skutków pandemii i zielonej transformacji Rozmowy ekspertów, polityków i naukowców z Polski, Europy i świata - to wszystko czeka nas podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Od 20 do 22 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach nie zabraknie debat na temat zielonej transformacji w kraju i na świecie, a także zmian gospodarczych, jakie wymusiła pandemia.

📢 Katowice świętują 156. urodziny! Wielki koncert w Strefie Kultury, zagrają: Zalewski, Brodka, Hołdys, GrubSon... W ten weekend Katowice świętują 156. urodziny. W całym mieście zaplanowano mnóstwo fantastycznych atrakcji. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie sobotni koncert gwiazd w Strefie Kultury. Szykujcie się na znakomitą zabawę! 📢 Zamknięty Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Kiedyś popularne miejsce, dziś zapominane - zobacz te zdjęcia Gdzie jest największy pomnik papieża Jana Pawła II na świecie? W... Parku Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Kiedy ustawiano go osiem lat temu, jego twórcy zapowiadali go jako jedną z wizytówek miasta. Dzisiaj pomnik został całkowicie zapomniany, podobnie jak Park Miniatur, który został zamknięty. Zobaczcie jak obecnie prezentuje się to miejsce - aktualnymi fotografiami z tego miejsca, podzieliła się z nami grupa Urbex Team Extreme.

📢 Tu zarobisz od 8 do 37 tysięcy zł! Zobacz TOP 10 ofert pracy w woj. śląskim - poznaj szczegóły Szukasz pracy w województwie sląskim? A może masz w planach zmianę branży? W woj. śląskim aż roi się od ofert. Poszukiwani są m.in. kierowcy, dekarze, inżynierowie czy dyrektorzy marketingu. Przejrzeliśmy najlepiej płatne oferty pracy. Zobacz galerię i poznaj szczegóły. 📢 Przyznał się do zabicia 11-latka z Katowic. Ma kolejne dziecko na sumieniu! Chodzi o pedofilię Tomasz M., który jest podejrzany o zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic, usłyszał właśnie kolejny, trzeci już, zarzut. Dotyczy on jednak innej sprawy, która nie została nigdy zgłoszona organom ścigania. - Z uwagi na dobro śledztwa, mogę tylko powiedzieć, że chodzi o przestępstwo o charakterze pedofilskim - poinformował Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy i złożył szczegółowe wyjaśnienia.

📢 Ten wynik poszedł w świat! Polska - Anglia 1:1 - zobacz MEMY. To był najlepszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Paulo Sousu SPORT. Wynik meczu Polska - Anglia poszedł w świat. Zremisowalismy 1:1 po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego i główce Damiana Szymańskiego. Kibice jak zwykle nie zawiedli i tuż po spotkaniu w internecie zaczęły pojawiać się memy. Wybraliśmy najlepsze z nich.

