Przegląd prasy 9.06.2020 Katowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Prasówka Katowice 9.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Katowice pozwały Anitę Gargas za "Magazyn śledczy". Znamy listę żądań Kolejny etap sprawy Katowice - Anita Gargas: miasto złożyło pozew sądowy. Wiemy, czego domaga się Miasto od TVP i reporterki "Magazynu Śledczego". 📢 Katowice: Premier Morawiecki uspokaja, popiera plan Sasina i pozdrawia Ślązaków. 17 tys. górników będzie miało testy Wielka burza po planie zamknięcia przez ministra Jacka Sasina 12 kopalń na trzy tygodnie zmieniła się wczoraj w deszcz. Rząd doprecyzował swój plan. Kopalnie będą częściowo fedrować. W Katowicach pojawił się dziś, 9 czerwca, poseł ze Śląska, premier Mateusz Morawiecki, by stwierdzić, że „sytuacja jest stabilna". Konkretnie nie odpowiedział na żadne z trzech możliwych do zadania przez dziennikarzy pytań. Wiadomo jednak, że nie zamierza odsunąć wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina od zarządzania górnictwem. Jednak zdecydowanym stanowiskiem śląsko-dąbrowskiej „S" przejął się na tyle, że uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

📢 Ogromna stacja trafo na Dworcowej w Katowicach. Wątpliwa ozdoba deptaka, którego budowa pochłonie ponad 15 mln zł Dworcowa po przebudowie za ponad 15 mln zł będzie kolejnym katowickim deptakiem. Ma to być – jak zapowiadali autorzy koncepcji - „salon miasta”. Tyle, że w centralnej części ulicy stanęła… stacja transformatorowa. Jest ogromna, co prawda nie najbrzydsza, ale ozdobą deptaka na pewno nie będzie. Do tego bardzo rzuca się w oczy. Prasówka 9.06 Katowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Katowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Żart Ruchu Chorzów. Katowice uczciły 100-lecie Niebieskich? Spodek w klubowych barwach Ruch Chorzów na klubowych stronach w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie hali katowickiego Spodka podświetlonej na niebiesko-biało, czyli w barwach 14-krotnego mistrza Polski. "Z małym opóźnieniem, ale także miasto Katowice uczciło 100-lecie Ruchu. Doceniamy" - takim wpis towarzyszy zdjęciu, ale jest okraszony emotikonami, czyli "buźkami" - jedna z przymrużonym okiem, a druga w ciemnych okularach.

📢 Tanie domy na sprzedaż w Śląskiem. Sprawdź najciekawsze oferty LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Tanie domy na sprzedaż! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ 📢 Jest data otwarcia basenu Brynów. To pierwszy z trzech nowych basenów wybudowanych w Katowicach. Co z Burowcem? W środę, 10 czerwca, otwarty zostanie Basen Brynów - pierwszy z trzech basenów wybudowanych Katowicach. Tydzień później planowane jest otwarcie Basenu Burowiec. Budowa trzeciego - w Parku Zadole - została przerwana w ubiegłym roku, po tym jak miasto zerwało kontrakt z wykonawcą. 📢 Koronawirus. We wtorek 126 nowych zakażeń w woj. śląskim. Skąd są pacjenci? Koronawirus w woj. śląskim. W województwie śląskim jest aż 126 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Resor zdrowia podał, że w Polsce przybyło łącznie 205 nowych przypadków Covid-19. Niestety, Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci kolejnych 6 pacjentów, w tym 69-letniego mężczyzny z Żor.

📢 Dziwne i śmieszne ozdoby ogrodowe. Koło tych dekoracji nikt nie przejdzie obojętnie Niektórzy mają bardzo ciekawe pomysły na to, czym udekorować ogród. Jedne potrafią doprowadzić do łez, inne – śnić się po nocach. 📢 Matura 2020 w Katowicach. Pisemna matematyka w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza Matura 2020 w Katowicach. We wtorek, 9 czerwca, maturzyści zdają egzamin z matematyki. Dla jednych to królowa wszystkich nauk, dla innych, co tu dużo pisać: koszmar. My odwiedziliśmy tego dnia licealistów z LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Po egzaminie humory dopisywały.

📢 Miss Matura 2020. Uczennice w maseczkach - czyli rzecz o tegorocznej modzie maturalnej w woj. śląskim [ZDJĘCIA] Matura 2020 - dziwna to matura! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię".

📢 Dwie wieże w centrum Katowic. To 17-piętrowe apartamentowce Sokolska 30 Towers. Konstrukcja jednej z wież jest już gotowa Dwie wieże rosną w centrum Katowic. To 17-piętrowe apartamentowce Sokolska 30 Towers przy ulicy Sokolskiej. Konstrukcja jednej z wież jest już gotowa, drugiej - na ukończeniu. W obu budynkach będzie 280 mieszkań. 📢 Akcja strażaków w centrum Katowic. Dwie drogi zablokowane. Co tam się stało? Katowice. Strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP usuwają zwisający element budynku z kamienicy na rogu ulicy Wojewódzkiej i Sienkiewicza w centrum Katowic. Na szczęście zwisający kawałek papy nie oderwał się i nie spadł na chodnik, którędy mogli iść przechodnie. Zobacz zdjęcia. 📢 Rekrutacja lokatorów na Nowym Nikiszowcu rozpocznie się dopiero we wrześniu. Termin przesunięto przez koronawirusa Nie w czerwcu, jak pierwotnie planowano, a dopiero we wrześniu rozpocznie się nabór najemców mieszkań na Nowym Nikiszowcu, czyli pierwszym osiedlu realizowanym w ramach rządowego programu „Mieszkanie plus” w Katowicach. Termin przesunięto z uwagi na pandemię koronawirusa.

📢 Droga rowerowa wzdłuż ulicy Lotnisko ma powstać jeszcze w tym roku. Budowę oszacowano na ponad 3 mln zł. Ponad 3 mln zł ma kosztować budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Lotnisko w Katowicach. Będzie miała około 1100 metrów i zostanie poprowadzona od ulicy Pułaskiego do Francuskiej. Ścieżka ma być gotowa jeszcze w tym roku.

📢 Zabił studentkę na stacji, ciało pociął i wrzucił do jeziora, dopadł w parku... - najgłośniejsze morderstwa w woj. śląskim Opisaliśmy 20 najgłośniejszych morderstw, o których było głośno w naszym regionie w latach 2010 - 2019. One wstrząsnęły mieszkańcami woj. śląskiego! Zbrodnie, które doczekały się już sądowego finału albo do tej pory nie zostały wyjaśnione, a ich sprawcy są na wolności. Śledztwa, które odkrywały przed opinią publiczną makabryczne szczegóły. Kliknij w "zobacz galerię" i czytaj więcej.

📢 Kolej wisząca na Śląsku i Zagłębiu. Pierwszy odcinek ma połączyć Katowice z Sosnowcem Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik przedstawił w Katowicach ustawę umożliwiającą budowę naziemnego metra, czyli jednoszynowej kolei. Pierwszy odcinek ma połączyć Katowice z Sosnowcem. 📢 Chamska hołota pokazała prawdziwe oblicze Kaczyńskiego? A co na to internety? Zobacz MEMY "Chamska hołota" Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła internetem, który zdążył już wyprodukować memy. Chodzi o zdanie, które prezes PiS wypowiedział w czasie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kaczyński pod adresem posłów opozycji użył słów: "Takiej chamskiej hołoty to jeszcze nie było". Czy to "męskie słowa", czy gruba przesada? Zdaniem językoznawcy, profesora Jerzego Bralczyka, Kaczyński ujawnił się, jako osoba nerwowa i agresywna. Sprawdź, co myślą internauci. 📢 Trwa budowa wieży .KTW II. To będzie najwyższy budynek Katowic. Rozpoczął się montaż elewacji Budowa .KTW II postępuje. W realizacji jest już 12 kondygnacja, a przypomnijmy, że biurowiec będzie miał aż 31 pięter. Równolegle rozpoczęły się prace instalacyjne w częściach podziemnych, natomiast na najniższych kondygnacjach montowane są kolejne fragmenty elewacji.

📢 Nowy przystanek tramwajowy w Katowicach. Jest przy basenie Brynów. Będzie obsługiwany od 10 czerwca W Katowicach powstał nowy przystanek tramwajowy. To „Katowice Kościuszki Basen”. Będzie obsługiwany – jak informuje ZTM – od środy, 10 czerwca. Przy przystanku będą zatrzymywały się tramwaje linii nr 16. 📢 Górnicy na postojowym otrzymają 100 proc. wynagrodzenia. Decyzja rządu wywołała falę komentarzy Wszyscy górnicy za okres postojowego otrzymają 100 procent wynagrodzenia, czyli nie poniosą żadnych strat finansowych, ekonomicznych. Bardzo nam zależało, żeby górnicy nie byli ekonomicznie karani za to, że w kopalniach doszło do zarażeń, które nas skłoniły do podjęcia takich decyzji - przekonywał w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Decyzja o utrzymaniu wynagrodzenia górników na dotychczasowym poziomie wywołała falę komentarzy, wiele osób zwraca uwagę, że pracownicy z innych branż mają obniżone pensje lub zostali zwolnieni.

