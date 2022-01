Przegląd prasy 6.01.2022 Katowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

W grudniu ubiegłego roku do rejestru zabytków województwa śląskiego wpisano obiekty po dawnej lokomotywowni, zlokalizowane w Katowicach przy ul. Raciborskiej. Decyzja uprawomocniła się w ubiegłym tygodniu, ale co to zmienia w kontekście ratowania zabytku?

Katarzyna Skrzynecka zawsze podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina i zdrowe relacje między jej członkami. - Jesteśmy rodziną niekonfliktową. Nie narzekamy, nie kłócimy się, nie pofukujemy na siebie. Nasze dziecko wychowuje się w rodzinie, gdzie nikt na nikogo nie krzyczy, ani się nie wkurza - wyjaśniała aktorka.