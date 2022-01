Przegląd prasy 29.01.2022 Katowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Odczuli go mieszkańcy na powierzchni, ale nie górnicy pod ziemią. Mowa o wstrząsie do którego doszło w KWK Staszic-Wujek w Katowicach. Do tąpnięcia o sile 3x10^6J doszło w pokładzie 510 katowickiej kopalni. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Za nami Narodowy Spis Powszechny. 27 stycznia 2022 na III Kongresie Demograficznym zostały przedstawione pierwsze wyniki. Pierwszy wniosek: ubyło nas, ale nie tak bardzo, jak można się było spodziewać, natomiast zdecydowanie przybyło osób starszych. Co piąty Polak ma w tej chwili ponad 60 lat.