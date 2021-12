Przegląd prasy 28.12.2021 Katowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Jeden z najbardziej imprezowych dni w roku - sylwester - już za kilka dni. Pewnie wielu z Was zastanawia się nad fryzurą z tej okazji. Klasyczna, elegancka, dopasowana do stroju, czy może oryginalna i z dużą dozą szaleństwa? Nasi Czytelnicy podpowiadają, gdzie w Katowicach warto wybrać się do fryzjera, by wyglądać naprawdę zjawiskowo. Zapytaliśmy ich o to na Facebooku Katowice Nasze Miasto.