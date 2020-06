Przegląd prasy 24.06.2020 Katowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Ka końcówkę kampanii wyborczej Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta RP, przyjechał do Katowic. - Cieszę się, że mogłem przed wyborami jeszcze do was przyjechać. Tym bardziej, że chciałbym zademonstrować moją solidarność ze Śląskiem - mówił Szymon Hołownia.

Z tarasu widokowego Katowice wyglądają przepięknie. Wydaje Wam się, że jeśli raz weszliście na wieżę widokową w Muzeum Śląskim, to już więcej nie ma potrzeby? Otóż nie. Bo Katowice zmieniają się z roku na rok, więc widoki z wieży szybu Warszawa II też są inne. Spójrzcie na te zdjęcia. Nasza fotoreporterka Karina Trojok wykonała je 23 czerwca 2020 z wysokości 40 metrów na platformie widokowej. Pamiętajcie, wieża jest już czynna, a we wtorki wstęp jest darmowy.

Trasa kolei wąskotorowej z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego to jeden z dwóch zachowanych odcinków sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, którymi jeszcze na przełomie lat 80. i 90. można było dojechać z Katowic do Raciborza. W wakacje jeżdżą tędy ogólnodostępne pociągi wożące turystów, które co roku cieszą się dużą popularnością. Sezon 2020 na bytomskiej wąskotorówce rusza w sobotę 27 czerwca.

Śląscy turyści niemile widziani nad morzem? Kochani nikt tu nie skreśla Ślązaków i nie niszczy im aut - przekonuje w Internecie pani Agnieszka z Rybnika, która od trzech lat prowadzi pensjonat w Chłopach nad morzem. To odpowiedź rybniczanki na pojawiające się wciąż w sieci obawy, że turyści z regionu są w tym roku niemile widziani w nadmorskich kurortach. Czytaj więcej, poniżej publikujemy również informację o cenach nad morzem. Sprawdź, czy jest drogo.