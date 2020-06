Przegląd prasy 22.06.2020 Katowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2020, w Katowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poszukiwani za zabójstwo. Zobacz zdjęcia i pomóż w poszukiwaniach!”?

Prasówka Katowice 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Poszukiwani za zabójstwo. Zobacz zdjęcia i pomóż w poszukiwaniach! Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 20 czerwca 2020 roku. Te osoby są poszukiwane przez policję m.in. za zabójstwo. Są wśród nich nie tylko Polacy, ale również obcokrajowcy. Choć przeważają mężczyźni, na liście znalazły się także kobiety. Zobacz, kogo policja w Polsce poszukuje za zabójstwo (art. 148 kk). 📢 Tych 19 sklepów Tesco nie zostanie sprzedanych Netto. Co się z nimi stanie? Na liście sklepy Tesco w całej Polsce, w tym w woj. śląskim Właściciel sieci dyskontów Netto, duńska firma Salling Group, kupi od Tesco prawie cały polski biznes Brytyjczyków - 301 sklepów i dwa magazyny. Prawie - bo przedmiotem transakcji nie będzie 19, w większości dużych, sklepów Tesco, które kiedyś były hipermarketami, a dzisiaj są określane jako hipermarkety kompaktowe, znacznie mniejsze niż były pierwotnie. Jest już znana lista sklepów Tesco, które nie zostaną przemianowane na Netto. Wśród nich są 4 placówki z woj. śląskiego.

📢 Noszenie maseczek znów będzie obowiązkowe - zapowiada Łukasz Szumowski Maseczki ochronne znów będa obowiązkowe. Ministerstwo zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie. 📢 Koronawirus w woj. śląskim. Dzisiaj 130 nowych zakażeń Koronawirus na Śląsku. W poniedziałek rano, 22 czerwca, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 296 nowych przypadkach zachorowania na COVID-19. Niestety znów najwięcej przypadków stwierdzono w woj. śląskim - aż 130 nowych zakażeń m.in. z Jastrzębia, Żor, Tychów, Pszczyny, Rybnika, Bytomia, Zabrza, Gliwic, Katowic, Chorzowa. Niestety zmarły też kolejne osoby. To pacjenci ze szpitala w Raciborzu i w Tychach. Łącznie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1 359 osób.

📢 Kandydaci na prezydenta 2020: programy i obietnice wyborcze. Kto startuje w wyborach? Lista. Sylwetki wszystkich kandydatów na prezydenta RP Wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca. Kto stara się o fotel prezydenta? Co obiecują poszczególni kandydaci na prezydenta? Sprawdźcie programy wyborcze, obietnice i sylwetki wszystkich kandydatów w naszej galerii. 📢 Wypadek w Katowicach na DK86. Kobieta trafiła do szpitala. Fiat panda zderzył się z ciężarówką MAN Wypadek na DK86. Kierowca fiata najechał na tył samochodu ciężarowego. Do zdarzenia doszło na ulicy Murckowskiej (DK86) na wysokości Uniwersytetu Ekonomicznego. Kobieta, która prowadziła fiata trafiła do szpitala. To ona była sprawcą kolizji.

📢 Piękna chorzowianka walczy w eliminacjach Miss Polonia 2020 OPEN. Monika Kacprzyk z Chorzowa ma szansę na półfinał konkursu Miss Polonia Monika Kacprzyk z Chorzowa ma szansę na półfinał konkursu Miss Polonia. Piękna chorzowianka startuje w eliminacjach do półfinału konkursu piękności. Konkurs Miss Polonia 2020 przebiega w innych trybie niż zwykle. Z powodu epidemii koronawirusa kandydatki podzielono na grupy A, B i C. Z każdej z grup do półfinału konkursu przechodzi od 2-4 dziewczyn oraz dodatkowo dziewczyna z największą ilością głosów SMS. Na wejście do półfinału konkursu Miss Polonia 2020 ma szansę właśnie Monika Kacprzyk z Chorzowa.

📢 Podtopienia w woj. śląskim. Ponad 220 interwencji strażaków w regionie [ZDJĘCIA] Najgorsza sytuacja była w Częstochowie i Myszkowie Opady i burze w województwie śląskim. To była intensywna noc dla strażaków. Łącznie w woj. śląskim strażacy interweniowali 227 razy w związku ze skutkami silnych opadów i burz. Dochodziło do zalewania posesji, ulic. Zostały też przekroczone stany alarmowe na Odrze i stany ostrzegawcze na wielu innych rzekach. 📢 Nowe tramwaje już na torach. Moderusy MF 10 AC wożą już pasażerów W sobotę rano na linii tramwajowej nr 0 kursującej na trasie Katowice Plac Wolności - Chorzów Stadion Śląski zadebiutowały w ruchu linowym tramwaje typy Moderus MF 10 AC. To najnowsze nabytki Tramwajów Śląskich. W kolejnych dniach mają się pojawiać na następnych liniach, chociaż nie ustalono jeszcze dokładnie na których. 📢 Katowice: Protest przeciwko "karcie nienawiści". Zobacz zdjęcia Nie jesteśmy ideologią - takie napisy mogliśmy czytać na tablicach i transparentach uczestników pokojowego protestu w Katowicach przeciwko Karcie rodziny podpisanej przez Andrzeja Dudę. Jej założenia są krzywdzące dla osób ze społeczności LGBT, dlatego w niedzielę, 21 czerwca, w Polsce odbyły się pokojowe protesty. Jeden z nich odbył się w centrum Katowic.

