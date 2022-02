Przegląd prasy 21.02.2022 Katowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Do Kuratorium Oświaty w Katowicach od 2016 roku napływało wiele różnych sygnałów w sprawie dyrektorów szkół, którzy mieli naruszać prawa zajęć dodatkowych, organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje bez zgody rady rodziców.

Mięso mielone jest nie tylko bardzo popularne. To także jeden z najbardziej wszechstronnych produktów spożywczych na świecie. W polskich domach po mięso mielone sięgamy chętnie i często. Jednak jego właściwe przygotowanie to wcale nie taka prosta sprawa. Zobacz koniecznie, jakie błędy popełniamy najczęściej, przyrządzając mięso mielone. Przez to staje się mniej soczyste i suche. Sprawdź, czy też tak robisz!