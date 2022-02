Przegląd prasy 19.02.2022 Katowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Około godziny 8:15 doszło do wypadku przy ul. Rolnej w Katowicach. Mężczyzna kierujący pojazdem nie zastosował się do komunikacji świetlnej i potrącił pieszą przechodzącą na pasach przez jezdnię. Policja prowadzi czynności na miejscu zdarzenia, co może spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.

Znamy 20 pięknych finalistek konkursu Miss Polonia 2021! Kandydatki zostały wybrane podczas oficjalnego półfinału, który odbył się 29 września w Hotelu Arche Krakowska w Warszawie. W gronie najpiękniejszych, znalazły się również dziewczyny z woj. śląskiego! Która z dziewcząt otrzyma koronę Najpiękniejszej Polki?